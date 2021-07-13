الطريق الى صناديق الاقتراع.. سالكة ام مازالت حالكة ؟؟ - علي عرمش شوكت

2021/07/13 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت يبشر السيد رئيس الوزراء بان الطريق الى الانتخابات بات ممهداً وقد بلطت مسالكه حسب مقاصده.



وبذلك يريد الاعلان عن انه قد اتم مهمته الاولى التي كلف بها وتعهد بانجازها .



غير انه لم يدرك كما يبدو بان عتلات تنفيذ قراره في هذا الطريق ليست بيده.



او توهم بأنها في قبضته.



وان كان شكلياً ماسكاً بها.



غير انها مازالت لدى القوى التي نصبته، وقد جرب السيد الكاظمي بان عدداً من قراراته قد فاجأته صعوبة تنفيذها، مما دع ......





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