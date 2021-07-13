رسمياً.. تأجيل نهائي بطولة كأس العراق حداداً على أرواح فاجعة الناصرية

2021/07/13 | 14:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، ارجاء نهائي بطولة كأس العراق بين الزوراء والقوة الجوية حداداً على أرواح فاجعة الناصرية.

وذكرت التكبيعية في بيان أن “الهيئة التطبيعية، قررت إرجاء مباراة نهائي بطولة الكأس للموسم الحالي بين فريقي القوة الجوية والزوراء المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الى يوم الاثنين الموافق 19 تموز حداداً على أرواح فاجعة الناصرية التي راح ضحيتها 78 شهيداً، فضلا عن عددٍ من المصابين إثر نشوب حريق في مستشفى الحسين”.

واضافت “تبتهلُ الهيأة التطبيعية الى الله العزيز الكريم أن يرحم الشهداء بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء التام العاجل”.

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