احباط عملية لاستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال شرقي بغداد (صور)

2021/07/13 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، احباط تفجير استهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال شرقي العاصمة بغداد.

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