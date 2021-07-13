الآن.. رئاسة مجلس النواب تعقد إجتماعا مع رؤساء الكتل حول حادثة حريق الناصرية

2021/07/13 | 14:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تعقد رئاسة مجلس النواب، الآن، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية حول حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين في مدينة الناصرية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الآن..



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