رئاسة البرلمان تعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل حول حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين

2021/07/13 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع رؤساء الكتل حول فاجعة الناصرية.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل حول حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في الناصرية".

وشهدت مدينة الناصرية، أمس الاثنين، فاجعة اثر اندلاع حريق كبير في كرفانات العزل الصحي ‏لمصابي كورونا في مستشفى ‏الحسين التعليمي في المدينة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 160 شخصاً.

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