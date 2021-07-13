اجتماع تداولي لرئاسة البرلمان وقادةالكتل حول حريق مستشفى الناصرية

2021/07/13 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعا تداوليا مشتركا مع رؤساء الكتل النيابية حول حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في الناصرية./انتهى5

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