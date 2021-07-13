التطبيعية ترجئ نهائي بطولة الكأس حداداً على أرواح فاجعة الناصرية

2021/07/13 | 14:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

قررت الهيأة التطبيعية، اليوم الثلاثاء، إرجاء مباراة نهائي بطولة الكأس حداداً على أرواح فاجعة الناصرية.

وقالت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انها "قررت إرجاء مباراة نهائي بطولة الكأس للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ بين فريقي القوة الجوية والزوراء المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الى يوم الاثنين الموافق الـ19 من تموز الحالي، حداداً على أرواح فاجعة الناصرية".

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