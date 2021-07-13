تأجيل نهائي بطولة كأس العراق حداداً على فاجعة الناصرية

2021/07/13 | 14:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أجلت الهيئة التطبيعية، الثلاثاء، بطولة الكأس؛ حداداً على أرواح فاجعة الناصرية.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 تموز 2021)، إنه "قررت الهيئة التطبيعية إرجاء مباراة نهائي بطولة الكأس للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ بين فريقي القوة الجوية والزوراء المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٧/١٦ إلى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٧/١٩، حداداً على أرواح فاجعة الناصرية التي راح ضحيتها ٧٨ شهيداً، فضلا عن عدد من المصابين إثر نشوب حريق في مستشفى الحسين".

وأضاف، "وتبتهل الهيئة التطبيعية إلى الله العزيز الكريم أن يرحم الشهداء بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء التام العاجل".

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