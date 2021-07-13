قرارات جديدة من لجنة التحقيق بحادث مستشفى الحسين

2021/07/13 | 14:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في حادث حريق مستشفى الامام الحسين التعليمي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جملة قرارات اليوم الثلاثاء,

وقالت اللجنة في بيان لها انها قررت افتتاح المستشفئ التركي في محافظة ذي قار، وقبلت "استقالة مدير عام صحة ذي قار وتكليف سعدي الماجد بدلا عنه".

وقررت اللجنة وحسب ما جاء في بيانها "تشكيل لجنه عليا للتحقيق بالحادث ومحاسبة المقصرين".

PUKmedia / متابعة

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