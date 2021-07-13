بالصور.. احباط تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في بغداد

2021/07/13 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن

احمد سليم، اليوم الثلاثاء احباط تفجير

يستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية

شمال شرقي العاصمة.

وقال سليم في بيان، إن القوات الأمنية

في قيادة عمليات بغداد وبالتنسيق مع

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