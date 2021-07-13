خلال ترؤسه اجتماعا حول فاجعة الناصرية.. وزير التجارة يعلن عن 4 قرارات مهمة

2021/07/13 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم

الثلاثاء، بتقديم مساعدات غذائية

ومالية وتقديم الدعم اللوجستي لمحافظة

ذي قار.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "وزير التجارة علاء الجبوري

ترأس اليوم

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