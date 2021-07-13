نقابة الصحفيين العراقيين تعلن استعدادها لتقديم المساعدات لضحايا حريق

2021/07/13 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت نقابة الصحفيين العراقيين،

الثلاثاء، أحر التعازي والمواساة

لعوائل ضحايا مستشفى الإمام الحسين (ع)

في الناصرية نتيجة حادث الحريق الذي

تعرض له المستشفى مساء يوم أمس.

واعلنت النقابة، خلال بيان تلقته

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