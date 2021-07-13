التجارة تتخذ قرارات مهمة لدعم ذي قار

2021/07/13 | 14:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الثلاثاء، بتقديم مساعدات غذائية ومالية وتقديم الدعم اللوجستي لمحافظة ذي قار.وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التجارة علاء الجبوري ترأس، اليوم، اجتماعا ناقش فيه معطيات فاجعة الناصرية والحادثة الاليمة التي اودت بعدد كبير من ابناء شعبنا في هذه المحافظة”.وأضاف، …

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