لحظة بلحظة.. مراسل CNN يعيد تعقب المطاردة الجامحة التي أعقبت اغتيال رئيس هايتي

2021/07/13 | 14:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوي إطلاق نار في بورت أو برنس بعد اغتيال رئيس هايتي.بعد ذلك، وإثر 36 ساعة فقط من قيام مجموعة من أكثر من 20 كولومبيًا وأمريكيين هايتيين بقتل الرئيس، يعتقد أن معظمهم محتجز أو تم الإعلان عن مقتله.

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