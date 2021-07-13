2021/07/13 | 14:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي إلى 92 شهيداً.

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب أن “حصيلة ضحايا حريق مستشفى الحسين، ارتفعت إلى 92 شهيداً”.

وعقدت رئاسة مجلس النواب، اجتماعا مع رؤساء الكتل حول حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في الناصرية.

وغرد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، امس الاثنين: “فاجعة مستشفى الحسين دليل واضح على الفشل في حماية أرواح العراقيين، وقد آن الأوان لوضع حدٍّ لهذا الفشل الكارثي”.

وأشار الحلبوسي، إلى أن “البرلمان سيحول جلسته المقبلة لمناقشة الخيارات بخصوص الحادث”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ذي قار: ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الحسين إلى 92 شهيداً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ذي قار: ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الحسين إلى 92 شهيداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).