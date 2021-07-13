2021/07/13 | 14:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق الاتحاد الاوروبي، على حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد لويس ميغيل بوينوعبر حسابه الرسمي على “تويتر”، “أعمق تعازينا من سفيرنا في العراق ومني باسم الاتحاد الأوروبي لأسر ضحايا حريق مستشفى الحسين في ناصرية..



إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعقدت رئاسة مجلس النواب، اجتماعا مع رؤساء الكتل حول حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في الناصرية.

وغرد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، امس الاثنين: “فاجعة مستشفى الحسين دليل واضح على الفشل في حماية أرواح العراقيين، وقد آن الأوان لوضع حدٍّ لهذا الفشل الكارثي”.

وأشار الحلبوسي، إلى أن “البرلمان سيحول جلسته المقبلة لمناقشة الخيارات بخصوص الحادث”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الاوروبي يعلق على فاجعة مستشفى الحسين في الناصرية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الاوروبي يعلق على فاجعة مستشفى الحسين في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).