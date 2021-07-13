2021/07/13 | 21:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب عدد من المتظاهرين، اليوم الثلاثاء، بافتتاح مستشفى النجف التعليمي.وقال مصدر ، إن المئات من المواطنين تظاهروا امام مبنى مستشفى النجف التعليمي للمطالبة بافتتاحه.وأضاف، أن هذه المطالبة تأتي بعد حادثي مستشفى ابن الخطيب والحسين التعليمي.يذكر أن محافظ النجف لؤي الياسري تحدث في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المستشفى الألماني يحتاج إلى مليون دولار لإكماله بنسبة 100 %، وما يقارب مليارا ونصف المليار شهريا لغرض تشغيله.من جانبه صرح مدير عام دائرة صحة النجف رضوان الكندي أن “هناك توجها حكوميا لتشغيل مستشفى النجف التعليمي قريبا بعد موافقة تعيين كوادر طبية للمستشفى”.وأضاف، أنه “تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد حادثة ذي قار..



متظاهرون يطالبون بافتتاح مستشفى النجف التعليمي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد حادثة ذي قار.. متظاهرون يطالبون بافتتاح مستشفى النجف التعليمي) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد حادثة ذي قار.. متظاهرون يطالبون بافتتاح مستشفى النجف التعليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).