2021/07/13 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مندوبية العراق لدى منظمة الاغذية والزراعة FAO في روما، صفية السهيل، اليوم الثلاثاء، موافقة الامم المتحدة على استضافة العراق لاعمال المؤتمر الوزاري الاقليمي الـ 36 لدول الشرق الادنى وشمال افريقيا في العاصمة بغداد في شباط العام المقبل.

وقالت السهيل لـ (بغداد اليوم)، ان "المؤتمر سيحضره كبار مسؤولي المنظمة الدولية وخبراء الامم المتحدة، اذ تعتبر الموافقة لعقد الاجتماع في بغداد اشارة واضحة لعودة بغداد لدورها الطبيعي باستضافة الاجتماعات الاممية على مستوى وزاري رفيع وبحضور ومشاركة دول اقليم الشرق الادنى وشمال افريقيا".

واكدت السهيل، انه "تم اعلام مندوبية العراق رسميا فضلا عن اعلانها في افتتاحية الجلسة الرئيسية للحوار الاقليمي للاطراف المعنية التي اجتمعت اليوم بمؤتمر تحضيري حواري بعنوان " التعافي ومعاودة التشغيل نحو الدورة 36 للمؤتمر الاقليمي للشرق الادنى " والذي انعقد افتراضيا اليوم بادارة العراق، حيث تراس الجلسة الافتتاحية د.ميثاق عبد الحسين الوكيل الفني لوزارة الزراعة العراقية".

وقالت السهيل في كلمتها ، ان "دعم المنظمة للعراق بان تكون العاصمة بغداد المضيفة للاجتماع الاقليمي العالي المستوى، يعبر عن الثقة العالية التي اولتها للعراق الذي يحرص على استلام المهام الموكلة اليه لضمان عقد مؤتمر يتسم بالفاعلية والطموح لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتوفير نظم غذائية وزراعية افضل".

واكدت ، ان "الموتمر فرصة لعودة العراق بقوة لاستضافة الفعاليات الامنية مع الامم المتحدة والمنظمة لدعم القطاع الزراعي وتامين الامن الغذائي وتوفير الفرص للشباب والنساء للمشاركة بالتنمية المستدامة لاسيما بمشاريع زراعية صغيرة والحفاظ على البيئة وحل مشكلة التصحر، اذ ان المؤتمر سيكون فرصة لطلب المساعدة لحل مشكلة النيتك من خلال دعم المنظمة وكبار خبرائها بوسع خطط وطنية وبالتعاون مع الاقليم والدود الاعضاء لحل لايراد العراق لدعم حصوله على حصته من المياه ومكافحة التصحر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة في العراق .. بغداد تستضيف المؤتمر الوزاري الاقليمي لدول الشرق الادنى وشمال افريقيا- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة في العراق .. بغداد تستضيف المؤتمر الوزاري الاقليمي لدول الشرق الادنى وشمال افريقيا- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).