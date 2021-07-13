إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين ومنشآت حكومية باربيل خلال عيد الأضحى

2021/07/13 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – اربيل

اعلن مصدر امني ، ان قوات مكافحة الإرهاب في أربيل، اليوم الثلاثء، احباط مخططاً إرهابياً.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، تن "المخطط كان يروم استهداف المدنيين ومنشآت حكومية في عيد الأضحى".

اعلنت مؤسسة مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط وصف بـ "الخطير" لتنظيم داعش لشن هجمات في أربيل.

وقالت المؤسسة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجموعة خطرة لتنظيم داعش خططت لشن هجمات داخل مدينة أربيل عبر انتحاريين ومسلحين على مبنى محافظة أربيل ومواقع تواجد الأجانب في المدينة".

وأضافت، أن "مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أحبطت المخطط واعتقلت أفراد الخلية، مشيرة إلى أن "هذه المجموعة تم تجنيدها منذ مطلع العام الجاري من قبل التنظيم، مشيرا الى أن "أفراد الخلية استطلعوا الأماكن التي كانوا ينوون مهاجمتها في مدينة اربيل قبل حلول عيد الأضحى".

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