مكافحة الارهاب في اربيل تحبط مخططاً لاستهداف المدنيين ومنشآت حكومية بعيد الاضحى

2021/07/13 | 21:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ احبط جهاز مكافحة الإرهاب في أربيل مخططاً إرهابياً لاستهداف المدنيين ومنشآت حكومية بعيد الأضحى.وذكر الجهاز في مقطع فديو : إن مجموعة تابعة لتنظيم داعش خططت لشن هجمات داخل مدينة أربيل.وأوضح أن التنظيم خطط لشن هجمات عبر انتحاريين ومسلحين على مبنى محافظة أربيل ومواقع تواجد الأجانب في المدينة.وأضاف أن مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أحبطت المخطط واعتقلت أفراد الخلية، مشيرا إلى أن "هذه المجموعة تم تجنيدها منذ مطلع العام الجاري من قبل التنظيم" لافتا الى ان أفراد الخلية استطلعوا الأماكن التي كانوا ينوون مهاجمتها في مدينة اربيل قبل حلول عيد الأضحى./انتهى9

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