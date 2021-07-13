المئات يتظاهرون في ساحة الحبوبي بالناصرية ويطالبون بمحاسبة المقصرين في حريق المستشفى

2021/07/13 | 21:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تظاهر المئات في ساحة الحبوبي وسط الناصرية استنكارا لحادثة الحريق التي حصلت في مركز العزل بمستشفى الحسين في الناصرية والتي تسببت باستشهاد العشرات.وطالب المتظاهرون ، بحسب شبكة اخبار الناصرية ، بمحاسبة المتسبيين بالتقصير وفتح المستشفى التركي ليعمل بكامل طاقته./انتهى9

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