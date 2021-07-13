تقييم لسياسة الحزب الشيوعي العراقي بعد ثورة 14 تموز - فاضل عباس البدراوي

2021/07/13 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاضل_عباس_البدراوي الجزء الاوللم تمض سوى أيام قليلة على الثورة، حتى بدأ الخلاف يدب بين أطراف جبهة ألاتحاد الوطني، خصوصا بين الحزب الشيوعي من جهة وحزب البعث والقوميون من جهة أخرى.



فقد نظم البعثيون والقوميون تضاهرة انطلقت من منطقة الفضل قدرت بعدة مئات، اخترقت شارع الكفاح ثم اتجهت الى شارع الرشيد، كانوا يحملون خلالها صورا لعبد الناصر وشعارات وهتافات تطالب بالوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة بقيادة جمال عبد ......





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