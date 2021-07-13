وداع بالحبر السري - شوقية عروق منصور

2021/07/13 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شوقية_عروق_منصور الى خالدة جرار وجارتنا أم حسن بين الأم والقضبان مسافات من العشق الممنوع، بين الأم والقضبان وطناً يزهر فوق أصابع الخوف وبقايا حنين إلى احتضان الأبناء ، لا أحد يراقب مراكب الاشتياق، لأن السجان قد سرق كل شيء ولم يترك سوى تنهدات أم تدوس على أنفاس الذين قرورا حرمانها من رؤية وجه ابنتها قبل دفنه في تراب الوطن .



تتبعنا بألم وحزن عميق الأم المقاومة الفلسطينية " خالدة جرار " السجينة في سجن الدا ......





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