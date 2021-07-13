إلياس صنبر Elias Sambar: الصداقة، الأصدقاء، الإخوة والرفاق (الصداقة حسب جيل دولوز وجان جينيه وحنة أرنت وفلسطين - محمد الهلالي

2021/07/13 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الهلالي "تبنيتُ منذ زمن بعيد الجواب الذي قدمته حنة أرنت Hannah Arendt عن السؤال الذي وجهه لها جيرشوم شوليم Gershom Sholem (وهو شخصية من شخصيات التصوف اليهودي)، والسؤال هو: "هل تحبين شعبك؟".ازداد جيرشوم شوليم في ألمانيا وكان على صلة بحنة أرندت وبولتر بنيامين WBenjamin.



لو يتوقف منذ هجرته إلى فلسطين سنة 1923 عن محاولة إقناع صديقيه (حنة أرنت وولتر بنيامين) بالهجرة لفلسطين والإقامة فيها.



بعد تتبع حنة ......





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