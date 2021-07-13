2021/07/13 | 21:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توشح محرك البحث “جوجل” بعلامة حداد على ضحايا فاجعة مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار.

التالي

منذ 20 ساعة

محافظ ذي قار يوجه بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بملابسات فاجعة مستشفى الإمام الحسين التعليمي

منذ يوم واحد

أطباء يردون على سؤال دلال عبد العزيز عن سمير غانم

منذ يوم واحد

رئاسة البرلمان تؤكد ضرورة إستكمال التشريعات لقوانين العدالة الإنتقالية وإنصاف الشرائح المتضررة

منذ يومين

علامة لدى الرجال تدل على الإصابة بسرطان الجلد

منذ يومين

قذيفة تستهدف قاعدة للتحالف شرق سوريا

منذ 3 أيام

علامة فارقة تميز طفرة “دلتا” عن باقي طفرات كورونا

منذ 3 أيام

الكاظمي في ذكرى تحرير الموصل: الحكومة حريصة على عدم تكرار اخطاء الماضي

منذ 3 أيام

اثنان من أكبر عيوب واتس اب تعرضان حسابك للاختراق

منذ 3 أيام

تطوير طائرة دون ضجيج تفوق سرعتها سرعة الصوت

منذ 4 أيام

القبض على متهمين ومتاجرين بالمخدرات وتضبط اسلحة واعتدة في البصرة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوجل يضع اشارة حداد على ضحايا مستشفى الحسين التعليمي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوجل يضع اشارة حداد على ضحايا مستشفى الحسين التعليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).