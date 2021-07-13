2021/07/13 | 21:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمزة مصطفى لم يكن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى جواب منا نحن البشر حين قال ” واذا الموؤدة سئلت.باي ذنب قتلت”.” أم الخرسان” التي قضت في حريق مستشفى الإمام الحسين بالناصرية لا تحتاج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واذا ” أم الخرسان” سئلت.



باي ذنب قتلت؟ المركز الخبري الوطني.

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