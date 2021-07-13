2021/07/13 | 21:29 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حمزة مصطفى لم يكن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى جواب منا نحن البشر حين قال ” واذا الموؤدة سئلت.
باي ذنب قتلت”.
” أم الخرسان” التي قضت في حريق مستشفى الإمام الحسين بالناصرية لا تحتاج […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص واذا ” أم الخرسان” سئلت.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واذا ” أم الخرسان” سئلت. باي ذنب قتلت؟) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
باي ذنب قتلت”.
” أم الخرسان” التي قضت في حريق مستشفى الإمام الحسين بالناصرية لا تحتاج […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص واذا ” أم الخرسان” سئلت.
باي ذنب قتلت؟ المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واذا ” أم الخرسان” سئلت. باي ذنب قتلت؟) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واذا ” أم الخرسان” سئلت. باي ذنب قتلت؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).