كردستان تعلن إحباط مخطط هجمات لداعش خلال العيد

2021/07/13 | 21:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان أعلن جهاز مكافحة الارهاب في إقليم كردستان، الثلاثاء، القبض على عناصر من تنظيم داعش، خططوا لتنفيذ عمليات “إرهابية” قبل عيد الاضحى في محافظة أربيل. وقال الجهاز، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “عناصر من تنظيم داعش، القي القاء القبض عليهم، كان قد خططوا لتنفيذ عمليات ارهابية واستهداف مراكز ادارية وأمنية …

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