2021/07/13 | 21:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير النفط يعلن إحالة مصفى الفاو الكبير إلى شركة صينية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 21:18

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