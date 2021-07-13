مكافحة الإرهاب في أربيل يحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف المدنيين ومنشآت حكومية بعيد الأضحى

2021/07/13 | 21:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في أربيل، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين ومنشآت حكومية قبل عيد الأضحى.وذكر الجهاز في بيان،، أنه “جرى إلقاء القبض على كل المجموعة الارهابية قبل البدء بالتنفيذ، أثناء التحضير والاستطلاع حيث تم القاء القبض عليهم”.وأضاف، أن “الارهابيين كانوا ينوون أن ينفذوا العملية قبل عيد الأضحى في أربيل”.[…]

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