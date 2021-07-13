بابل تتخذ إجراءات مشددة في المستشفيات وتصدر مجموعة من التوجيهات (صور)

2021/07/13 | 21:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه محافظ بابل حسن منديل، الثلاثاء، عدم السماح بدخول اي شخص الى مدينة مرجان الطبية وتخصيص مرافق واحد كل مريض.

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وذكر المحافظ في بيان، تلقى "ناسط نسخة منه، (13 تموز 2021)، انه "خلال اجتماعنا بقيادات الأجهزة الأمنية في المحافظة وجهنا بما يلي:- عدم السماح بدخول اي شخص الى مدينة مرجان الطبية.- تخصيص مرافق واحد كل مريض .- تكون قوات الشغب وحماية المنشآت والامن الوطني بالاضافة الى منتسبي الاستعلامات هي المسوؤلة عن حماية المستشفى مع مراعاة مساعدة المرافقين لجلب العلاجات.- تزويد المرافق بكارت مرافقة يتم تدقيقه عند الدخول من قبل القوات المسؤولة عن الحماية ولايسمح بالدخول لغير المرافقين اطلاقا.

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