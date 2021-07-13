تقييم لسياسة الحزب الشيوعي العراقي بعد ثورة 14 تموز/١ - فاضل عباس البدراوي

2021/07/13 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاضل_عباس_البدراوي الجزء ألاولالحدث الكبير الذي جرى في العراق صبيحة يوم 14 تموز من عام 1958، أحدث زلزالا مدويا في المنطقة، عندما أقدم عدد من الضباط الوطنيين ألاحرار الذين كانوا يرتبطون بعلاقة خيطية مع جبهة ألاتحاد الوطني المعارضة للنظام الملكي السعيدي ألاستبدادي الرجعي شبه ألاقطاعي الذي ربط العراق بعجلة ألاحلاف العسكرية التي انتقصت من سيادته الوطنية، ذلك بتنفيذهم انقلابا عسكريا أطاح بالنظام الملكي وحكومة نوري ال ......





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