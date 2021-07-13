كارثة الناصرية| الصدر يحذر الحكومة: عاقبوهم.. وإلاّ سنتصرّف

2021/07/13 | 21:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، الحكومة بمعاقبة المقصرين في حادثة حريق مستشفى الحسين في الناصرية وغيرها من الحوادث المماثلة.

وقال الصدر في بيان، 13 تموز/يوليو، إنّ "على الحكومة السعي الفوري والجاد والحازم لمعاقبة المقصرين بمسألة حريق المستشفيات سواء في الناصرية أو في غيرها من المحافظات أيًا كان انتماؤهم، وإلاّ فإنّ الحكومة بصغيرها وكبيرها هي المسؤولة عما يحدث".

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ودعا الصدر، إلى "الإسراع في إعلان نتائج التحقيق بالسرعة القصوى وأن لا يكون مصيرها مصير ما احترق من المستشفيات سابقًا".

وتوعد الصدر، الحكومة بـ "تصرف آخر بما يحفظ للشعب سلامته وكرامته" في حال عدم تنفيذ ذلك.

وارتفعت حصيلة ضحايا حادثة الحريق في قسم العزل بمستشفى الحسين في الناصرية إلى 92 شخصًا، وفق دائرة الصحة.

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