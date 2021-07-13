2021/07/13 | 21:41 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة الغنوشي بفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/13 | 21:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة الغنوشي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة الغنوشي بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).