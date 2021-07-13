الوزراء العراقي: حادث مستشفى الحسين كشف خلل بنيوي في الهيكلية الإدارية للدولة

2021/07/13 | 21:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، أنه سيكون هناك خطوات كبيرة لمحاسبة المسيء ومعالجة مواطن الخلل بعد حادث مستشفى الحسين التعليمي.وقال الكاظمي، إن حادث مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية …

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