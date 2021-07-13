قرارات عراقية بشأن اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع أوكرانيا.. ومشروع خط بغداد

2021/07/13 | 21:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي عددًا من القرارات تضمنت إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مشروع إعادة تأهيل خط بغداد.جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، برئاسة مصطفى الكاظمي، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس …

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