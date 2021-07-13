توب 5: حريق مستشفى العراق.. ورد أردني على ادعاءات تعذيب باسم عوض الله

2021/07/13 | 21:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تصريحات مصدر قضائي أردني لـCNN للرد على ادعاءات باسم عوض الله بشأن تعرضه للتعذيب، واحتجاجات أمام منزل وزير داخلية لبنان لرفع الحصانة عن مسؤولين في انفجار مرفأ بيروت، ومأساة الحريق الهائل في مستشفى بالعراق، وصولا إلى تفاعلات الإساءة العنصرية ضد ماركوس راشفورد لاعب المنتخب الإنجليزي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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