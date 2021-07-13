الدولار الأمريكي يرتفع بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة

2021/07/13 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

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قفز الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة لشهر يونيو جاء أعلى بكثير من المتوقع.

وسجلت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي أكبر زيادة في 13 عاما وسط قيود في الإمدادات وارتفاع مستمر في تكاليف الخدمات المرتبطة بالسفر من مستوياتها الراكدة أثناء الجائحة بينما يكتسب التعافي الاقتصادي قوة دافعة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات، 0.41 بالمئة إلى 92.6 وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من يوليو ليقترب من أقوى مستوى له في ثلاثة أشهر البالغ 92.8 الذي سجله الأسبوع الماضي.

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