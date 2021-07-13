مثال الالوسي : الوضع ينذر بوقوع السقوف فوق السياسيين

2021/07/13 | 21:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ شكك السياسي مثال الالوسي مؤسس حزب الامة العراقية ، باجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة .وقال الالوسي في تصريح متلفز :" ان الحكومات السابقة اخفقت في تحقيق احلام المواطنين بالتغيير ،وان المواطن اليوم لا يصدق ما يطلق من وعود السياسيين ".واضاف :" ان الوضع ينذر بوقوع السقوف فوق السياسيين"./انتهى9

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