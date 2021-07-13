مقتل عنصرين في الشرطة بهجوم مسلح شمالي بغداد

2021/07/13 | 21:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل عنصرين في الشرطة بهجوم مسلح شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منتسبين اثنين في الشرطة قتلا باحد بساتين تل الطاسة في الطارمية اثر هجوم مسلح مساء اليوم"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وشهدت منطقة الطارمية مساء اليوم الثلاثاء، هجوماً مسلحاً استهدف نقطة تابعة للجيش.

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