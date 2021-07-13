2021/07/13 | 21:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، احالة مصفى الفاو الاستثماري الكبير الى شركة CNCEC الصينية بطاقة 300 الف برميل باليوم. وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بحضور ورعاية وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، تم الاعلان عن احالة مصفى الفاو الاستثماري الكبير بطاقة 300 الف برميل باليوم مع بناء مجمع بتروكيمياويات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تعلن إحالة مصفى الفاو الاستثماري الكبير إلى شركة صينية first appeared on النور نيوز.

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