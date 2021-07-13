الانبار تعلن تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل

2021/07/13 | 21:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الأنبار أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل في المحافظة.وقال المحافظ علي الدليمي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة الانبار ليوم الخميس الموافق ( 15 تموز ) بسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية”.وأضاف، أنه “يستثنى من …

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