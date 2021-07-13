مواطنون يتساءلون: أين مليارات القطاع الصحي ليعالج المرضى داخل الكرافانات؟

2021/07/13 | 22:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعالت الصيحات التحذيرية من معالجة المرضى داخل الكرافانات في وقت تساءل مواطنون عن المليارات التي صرفت على القطاع الصحي منذ 2003 ولغاية الان.

وقال مواطنون ان المشاهد المفجعة التي حدثت في الناصرية تثبت مرة أخرى حجم التردي الحاصل في القطاع الصحي العراقي وتهالك المؤسسات الطبية والمستشفيات في البلاد، وانتقد مواطنون الإصرار على معالجة مرضى كورونا داخل الكرافانات رغم خطورتها ، خصوصا وان المرضى يحتاجون لأسطوانات الأوكسجين، مؤكدين ان ما حدث في مستشفى ابن الخطيب وتكراره LCOVH في الناصرية، يظهر عدم اكتراث الجهات المعنية لأرواح المواطنين وجعلهم عرضة للموت حرقا في أي لحظة.

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