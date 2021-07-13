2021/07/13 | 22:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد/ متابعاتقالت قناة “روسيا اليوم” إن جهة أمنية رسمية في بغداد اعتقلت مراسلها هنالك أشرف العزاوي “بحجة انقضاء مدة ترخيص عمل المكتب”.وأضافت أن القوة الأمنية أغلقت مكتب RT في بغداد وقامت بمصادرة المعدات الموجودة فيه.من جهته كشف رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، إبراهيم السراجي، أن سبب اعتقال العزاوي هو تغريدة له …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مراسل قناة “RT” الروسية في بغداد وإغلاق مكتبها first appeared on النور نيوز.

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