اجتماع وزاري لمناقشة أعمال تنفيذ سد مكحول وحماية المناطق الأثرية

2021/07/13 | 22:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

عقدت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً وزاريا لمناقشة الأعمال الجارية لتنفيذ سد مكحول وحماية المناطق الأثرية في محيط خزان السد.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اجتماعاً وزارياً مشتركاً عقد في مبنى وزارة الثقافة والسياحة والآثار، ضم وزيري الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، والثقافة حسن ناظم، ووكيل وزير التربية للشؤون العلمية، والامين العام للجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع خصص لمناقشة الاعمال الجارية لتنفيذ سد مكحول والخروج برؤية موحدة حول حماية المناطق الأثرية في محيط خزان السد".

وقال وزير الموارد المائية، خلال الاجتماع، بحسب البيان، إن "الوزارة وضعت تصاميم مفصلة لحماية قلعة أشور الأثرية واعتبرتها من ضمن أولويات عملها ووضعت تخصيصات مالية ضمن كلفة المشروع".

وأضاف، أن "اجراءات الحماية تتضمن إنشاء سدة لحماية القلعة والمحافظة عليها من التأكل وجعلها مكانا سياحيا يرتاده الزائرون، وكذلك ستخصص مبالغ كافية للقيام بحملة مكثفة لأعمال التنقيب في حوض الخزان".

وأكد على "أهمية انشاء السدود والخزانات لتحقيق الأمن المائي والغذائي والحفاظ على بيئة الأهوار اضافة والاستفادة من الخزين في أوقات الشح لتأمين حاجة المياه لكافة الاستخدامات".

من جانبه، أكد وزير الثقافة "العمل بروح الفريق الواحد خدمة لمصلحة أبناء العراق بما يكفي امنه الغذائي والوطني والحفاظ على تراثه".

وتابع البيان، أن "الاجتماع حضره المستشار الفني لوزارة الموارد المائية وعدد من المديرين العامين والمختصين من كلا الوزارتين".

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