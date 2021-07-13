المديرة التنفيذية لمنظمة ’اليونيسف’ تقدم استقالتها لـ’أسباب شخصية’

2021/07/13 | 22:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قرّرت المديرة التنفيذية لمنظّمة الأمم المتّحدة للطفولة "يونيسف" هنرييتا فور، الاستقالة من منصبها لـ"أسباب شخصية"، وفق ما أعلنت الثلاثاء المنظمة الأممية مشيدة بإدارتها "الهادفة لتحسين حياة أطفال العالم بأسره".

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وجاء في بيان للأمم المتحدة، اطلع عليه "ناس" (13 تموز 2021)، أن فور أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرارها الاستقالة من منصبها وبأنها تريد "التفرّغ لمشكلة صحية تطال أحد أفراد عائلتها".

ويتولى شؤون "يونيسف" مجلس إدارة مؤلف من 36 عضوا يمثّلون المجموعات الإقليمية الخمس للدول الأعضاء في الأمم المتحدة (إفريقيا، أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وآسيا-المحيط الهادئ، وأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية ودول أخرى).

وهنرييتا فور أميركية تبلغ 72 عاما، وتولّت منصبها في الأول من كانون الثاني/يناير 2018، وستواصل مهامها حتى تعيين خلف لها، وفق ما أوضح البيان الأممي.

"أ.ف.ب"

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