أسعار النفط ترتفع عند التسوية لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2018

2021/07/13 | 23:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية عند تسوية تعاملات، اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، مع تحذيرات وكالة الطاقة الدولية بشأن استمرار تقلبات السوق مع ضبابية مشهد مجموعة "أوبك+"، وتوقعات باستمرار تراجع مخزونات …

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