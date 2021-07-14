تفاقم أعمال النهب والعنف في جنوب إفريقيا.. ومخاوف من سيناريو أسوأ

2021/07/13 | 23:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرت الاضطرابات وأعمال النهب والفوضى في جنوب إفريقيا بعد سجن جاكوب زوما، الرئيس السابق للبلاد بتهمة الازدراء وتحقير القضاء.

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