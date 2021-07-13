استهداف منزل قائممقام بعقوبة بعبوة ناسفة

2021/07/13 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىافاد مصدر امني في ديالى، الثلاثاء، باستهداف منزل قائممقام بعقوبة بعبوة ناسفة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة اسفل عجلة قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي قرب منزله في منطقة نهر الحجية وسط بعقوبة".وأضاف ان "الانفجار اسفر عن وقوع اضرار مادية فقط".

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