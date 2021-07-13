الحشد العشائري يحبط تعرضا لداعش شمالي ديالى

2021/07/13 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / احبطت قوة من الحشد العشائري تعرضا لداعش شمالي ديالى مساء اليوم .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قوة من الحشد العشائري احبطت تعرضا لمجموعة ارهابية حاولت الاقتراب من نقاط مرابطة للحشد في منطقة الصفرة شمال بعقوبة ".واضاف :" ان تبادلا لاطلاق النار جرى بين الطرفين اسفر عن اصابة ارهابي ، بحسب المعلومات الامنية المتوفرة "./انتهى

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