2021/07/13 | 23:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح العراقي: لابد من العمل على إقالة محافظ الناصرية فورا المركز الخبري الوطني.

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